DMZ-Besuch von Kardinal You scheitert an Nichtgenehmigung durch UN-Kommando

Photo : YONHAP News

Ein Besuch von Kardinal Lazarus You Heung-sik in der demilitarisierten Zone (DMZ) ist aufgrund einer Nichtgenehmigung durch das UN-Kommando abgesagt worden.Laut südkoreanischen Regierungsbeamten stellte der Präfekt des Klerus-Dikasteriums vergebens beim UN-Kommando einen Antrag, um noch im laufenden Monat während seines Besuchs im Heimatland in die DMZ reisen zu können.Das UN-Kommando teilte mit, dass der Antrag nicht mit den vorhandenen Verfahren für das Betreten der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) Panmunjom im Einklang gestanden habe. Das UN-Kommando sei für die Sicherheit aller Einzelpersonen verantwortlich, die die JSA beträten, und nehme diese Verantwortung sehr ernst.Für das Betreten der DMZ wird verlangt, bis zu 48 Stunden vor dem Besuch eine Genehmigung einzuholen. Es wird vermutet, dass You den Antrag zu spät gestellt hatte.Beobachter gehen davon aus, dass anlässlich dieses Falls die Kontroverse um die Befugnis des UN-Kommandos zur Zutrittskontrolle für die DMZ wieder entfacht werden könnte.Das UN-Kommando fordert aufgrund der Zuständigkeit nach dem Waffenstillstandsabkommen, Genehmigungen für das Betreten der DMZ oder das Überschreiten der militärischen Demarkationslinie zwischen Süd- und Nordkorea unabhängig vom Zweck einzuholen.