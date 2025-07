Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit einem Plus in die Woche gestartet.Der Index rückte um 0,71 Prozent auf 3.210,81 Zähler vor.Ausländische Käufer hätten den achten Handelstag in Folge koreanische Aktien gekauft, da die Bewertung des Kospi durch globale Investmentbanken positiv sei, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Lee Kyoung-min von Daishin Securities.