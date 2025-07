Welthochschulspiele 2025: Fechter Park Sang-won holt zweifach Gold

Photo : YONHAP News

Bei den Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games hat der südkoreanische Säbelfechter Park Sang-won zwei Goldmedaillen gewonnen.Im Mannschaftswettbewerb am Sonntag (Ortszeit) in Essen gewannen Park und seine Kollegen Lim Jae-yoon, Park Jung-ho und Hwang Hee-geun die Goldmedaille.Park Sang-won hatte zuvor am Donnerstag Einzelgold gewonnen. Damit konnte er nach dem Gewinn im Einzel bei den letzten Welthochschulspielen im Sommer 2021 im chinesischen Chengdu seinen Einzeltitel verteidigen.Hwang Hee-geun gewann im Einzelwettbewerb die Bronzemedaille.Die südkoreanischen Degenfechterinnen Kim Tae-hee, Kim Na-kyeong, Lim Tae-hee und Park Ha-been holten Mannschaftsbronze.