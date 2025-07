Seoul will möglicherweise Individualreisen nach Nordkorea erlauben

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung will möglicherweise Individualreisen nach Nordkorea erlauben.Die Regierung setze ihre Nordkorea-Politik mit dem Ziel um, Spannungen auf der koreanischen Halbinsel abzubauen und die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern. Im Rahmen dieses Prozesses würden verschiedene Maßnahmen überprüft, teilte das Präsidialamt am Montag mit.Nachdem 2008 eine südkoreanische Touristin am Berg Geumgang (Kumgang) erschossen worden war, wurden Gruppenreisen südkoreanischer Staatsangehöriger nach Nordkorea ausgesetzt.Die frühere Regierung von Präsident Moon Jae-in hatte zwar offiziell angekündigt, individuelle Touren nach Nordkorea zu ermöglichen. Zu einer Verwirklichung des Plans kam es aufgrund der Corona-Pandemie und anderer Faktoren jedoch nicht.Laut Berichten befasste sich der Nationale Sicherheitsrat bereits mit dem Thema.Südkorea will offenbar den Umstand nutzen, dass Nordkorea unlängst sein Touristengebiet Wonsan Kalma eröffnete und den Tourismus ankurbeln will.