Am ersten Tag schon sieben Millionen Anträge für Konsumgutscheine

Photo : YONHAP News

Am ersten Tag der Beantragung der Konsumgutscheine haben über zehn Prozent der Anspruchsberechtigten ihren Antrag gestellt.Nach Angaben des Innenministeriums beantragten am Montag 6,97 Millionen Menschen oder 13,8 Prozent der 50,6 Millionen Anspruchsberechtigten die Auszahlung. Das Volumen der entsprechenden Zahlungen beträgt 1,27 Billionen Won (rund 920 Millionen Dollar).In der Provinz Gyeonggi gab es mit 1,88 Millionen die meisten Antragsteller. Seoul folgte mit 1,24 Millionen und Incheon mit 445.000 Antragstellern.76 Prozent, damit die größte Gruppe, entschieden sich für die Übertragung des Guthabens auf eine Kredit- oder Debitkarte.Nach Ministeriumsangaben sind verglichen mit früheren Aktionen dieser Art rund 40 Prozent mehr Anträge schon am ersten Tag eingereicht worden.