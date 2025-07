Neuer Industrieminister hält Dringlichkeitssitzung wegen US-Zöllen ab

Photo : YONHAP News

Der neue Minister für Handel, Industrie und Energie, Kim Jung-kwan, hat am Montag eine Dringlichkeitssitzung abgehalten, um auf die Zollmaßnahmen der USA zu reagieren.Beim ersten Treffen dieser Art nach seinem Amtsantritt nannte Kim die Zollverhandlungen mit den USA eine sehr ernste Situation. Das Ergebnis sei völlig offen.Verschiedene Maßnahmen würden erörtert, darunter die Kooperation im verarbeitenden Gewerbe und nichttarifäre Maßnahmen, sagte er zum Stand der Verhandlungen.Laut Berichten fordert Washington von Seoul neben zusätzlichen Investitionen in den USA auch die Beseitigung nichttarifärer Handelshemmnisse. Die USA verlangten vor allem die Einfuhr von Fleisch älterer Rinder ab 30 Monaten.Kim sagte im Anschluss an das Treffen auf die Frage eines Pressevertreters nach der Verhandlungsstrategie, dass alle Optionen auf dem Tisch lägen.