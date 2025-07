Südkorea und USA führen am Freitag Zwei-plus-Zwei-Handelsgespräche

Photo : YONHAP News

Finanzminister Koo Yun-cheol und Handelsminister Yeo Han-koo kommen diese Woche in den USA mit ihren amerikanischen Kollegen zu Zwei-plus-Zwei-Handelsgesprächen zusammen.Dies teilte Koo, der zugleich Vizeministerpräsident ist, nach einem Ministertreffen zur Außenwirtschaft hinter verschlossenen Türen am Dienstag in Seoul mit. Es sei beschlossen worden, dass er und der Handelsminister am 25. Juli mit dem Finanzminister und dem Handelsbeauftragten der USA Zwei-plus-Zwei-Gespräche führen würden.Zuvor hatten der Finanzminister und der Industrieminister an solchen Zwei-plus-Zwei-Gesprächen mit den USA teilgenommen.Auch Außenminister Cho Hyun und Industrieminister Kim Jung-kwan wollten möglicherweise noch in der laufenden Woche in die USA reisen, um sich mit ihren Ansprechpartnern zu treffen und Washington zu überzeugen, fügte Koo hinzu.Beim heutigen Treffen sei erörtert worden, was man im Hinblick auf die nationalen Interessen und den praktischen Nutzen am besten tun könne. Er wolle bis zur Abreise sein Bestes geben, um eine sehr ausgeklügelte Strategie auszuarbeiten, hieß es weiter.