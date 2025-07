Reisebüro nimmt Anmeldungen für Pjöngjang-Marathon 2026 entgegen

Photo : YONHAP News

Für den internationalen Marathon in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang im kommenden Jahr werden bereits Anmeldungen entgegengenommen.Das in Peking ansässige Reisebüro Koryo Tours gab am Montag auf seiner Website bekannt, dass die Frühbucherregistrierung für den Pjöngjang Internationalen Marathon 2026 begonnen habe.Die Laufveranstaltung werde im April stattfinden, der genaue Termin stehe jedoch noch nicht fest, heißt es weiter.Nordkorea veranstaltet seit 1981 anlässlich des Geburtstags von Staatsgründer Kim Il-sung am 15. April den internationalen Marathon in Pjöngjang. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Veranstaltung von 2020 bis 2024 nicht stattfinden. In diesem Jahr wurde sie erstmals wieder durchgeführt.