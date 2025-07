Nordkorea will bis Oktober 2026 weiteren 5.000-Tonnen-Zerstörer bauen

Photo : YONHAP News

Nordkorea will einen weiteren 5.000-Tonnen-Zerstörer der Choe-Hyon-Klasse bauen.Die Beschäftigten der Nampo-Werft hätten bei einer Versammlung am Montag beschlossen, bis zum 10. Oktober 2026 einen weiteren neuen Zerstörer zu bauen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Der 10. Oktober ist der Gründungstag der herrschenden Arbeiterpartei.Nordkorea setzt sich nun für die Stärkung seiner Seestreitkräfte ein. Das Land hatte am 26. April dieses Jahres den ersten Zerstörer mit einer Verdrängung von 5.000 Tonnen „Choe Hyon“ präsentiert.Das zweite Schiff dieser Klasse war beim Stapellauf am 21. Mai umgekippt. Nach einer Reparatur wurde das Kriegsschiff, das den Namen „Kang Kon“ trägt, am 12. Juni feierlich vom Stapel gelassen.