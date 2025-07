„Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ klettert auf Platz vier in Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Der Song „Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ setzt seinen Aufwärtstrend in den wichtigsten Single-Charts der USA fort.Nach Angaben von „Billboard“ über die neuesten Charts am Montag (Ortszeit) stieg „Golden“ auf Platz vier der Billboard Hot 100.Nach dem Einstieg auf Platz 81 in die Charts war „Golden“, ein Song der in dem Film auftauchenden Girlgroup Huntr/x, auf Platz 23 und dann auf Platz 6 vorgerückt.„Jump“ von Blackpink debütierte unterdessen auf Platz 28 in den Billboard Hot 100.Der neue Song der K-Pop-Gruppe eroberte zudem die Hitlisten Billboard Global (exklusive der USA) und Billboard Global 200. „Golden“ folgte auf Platz zwei in beiden Charts.Außerdem stieg „In Your Fantasy“ von Ateez auf Platz 68 in die Hot 100 ein.