Ermittlungen gegen Ex-First Lady: Yoon und Kim vorgeladen

Ermittler haben im Zuge der Ermittlungen gegen Kim Keon-hee, Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, beide vorgeladen.Das Team um den Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki habe am Montagvormittag dem Leiter der Untersuchungshaftanstalt Seoul eine schriftliche Bitte um eine Kooperation bei Ermittlungen geschickt, damit Yoon als Verdächtiger am 29. Juli um 10 Uhr erscheine. Das teilte Mins Assistent Moon Hong-ju am Montag mit. Yoon werden Verstöße gegen das Wahlgesetz vorgeworfen.Nach weiteren Angaben wurde eine Vorladung an Kims Adresse geschickt, damit sie am 6. August um 10 Uhr als Verdächtige wegen der Verletzung des Kapitalmarktgesetzes und weiterer Vorwürfe erscheint.In der Vorladung werden schwere Vorwürfe gegen Kim erhoben, darunter Manipulation der Aktienkurse von Deutsch Motors und Sambu Construction und die durch den Schamanen Jeon Seong-bae, besser bekannt als Mönch Geonjin, vermittelten Bitten. Dazu zählt auch die Einmischung in die Nominierung von Wahlkandidaten in Verbindung mit dem Machtmakler Myung Tae-kyun.Die an Yoon geschickte Vorladung umfasst Vorwürfe der Einmischung in die Nominierung von Kandidaten für Wahlen im Zusammenhang mit Myung.Yoon wurde am 10. Juli auf Antrag eines anderen Teams von Sonderstaatsanwälten inhaftiert. Er sitzt derzeit in der Untersuchungshaftanstalt Seoul in Uiwang, südlich der Hauptstadt.