Seoul: Nordkorea lässt zweimal unangekündigt Wasser aus grenznahem Damm ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat in letzter Zeit offenbar zweimal Wasser aus einem grenznahen Staudamm am Oberlauf des Flusses Imjin abgelassen.Am 25. Juni und 18. Juli sei Wasser aus dem Hwanggang-Damm abgelassen worden, teilte ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Dienstag mit.Die Regierung beobachte die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ablassen des Wassers in Nordkorea genau. Hierfür halte sie engen Kontakt mit den zuständigen Behörden, damit Schäden durch Starkregen im Grenzgebiet möglichst verhindert werden können, hieß es.Um 8.10 Uhr am Dienstag betrug der Pegelstand an der Brücke Pilseung über den Imjin in Südkorea 1,08 Meter. Ab einem Stand von einem Meter werden Ausflügler zur Evakuierung aufgefordert.Nordkorea hatte Südkorea vorab nicht über die Dammöffnung benachrichtigt.Der Beamte forderte Nordkorea erneut zu einer vorherigen Benachrichtigung auf. Eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums habe dies am 27. Juni vor der Presse gefordert. Anschließend habe der Vizeminister bei einem Besuch am Fluss Imjin am 16. Juli betont, dass Südkorea über eine Dammöffnung aus humanitären Gründen vorab informiert werden müsse.Im September 2009 hatte Nordkorea unangekündigt Wasser aus dem Hwanggang-Damm abgelassen. Daraufhin kamen mehrere Menschen am Unterlauf des Imjin in Südkorea ums Leben. Einen Monat später vereinbarten beide Koreas, dass der Süden frühzeitig informiert wird, wenn die Schleuse an dem Staudamm geöffnet werden muss.