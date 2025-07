Hyundai Motor Group meldet drastischen Rückgang bei E-Auto-Exporten in die USA

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group hat im laufenden Jahr einen starken Rückgang bei den Lieferungen von Elektroautos in die USA erlitten.Nach Angaben des Koreanischen Automobil- und Mobilitätsverbandes (KAMA) am Dienstag exportierten Hyundai Motor und Kia im Zeitraum von Januar bis Mai nur 7.156 Elektrofahrzeuge in die USA. Dies seien 88 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Hyundai Motor verbuchte einen Rückgang von 87 Prozent auf 3.906 Einheiten. Kias Exporte schrumpften um 89,1 Prozent auf 3.250 Einheiten.Dies entspricht dem geringsten Exportvolumen, mit Ausnahme von 2021, als die Gruppe damit begann, ihre Elektrifizierungsstrategie in vollem Umfang zu verfolgen.Das Ergebnis kann darauf zurückgeführt werden, dass die Gruppe in letzter Zeit eine Produktionsbasis für E-Autos in den USA aufgebaut hatte. Zudem ist der Absatz auf dem dortigen Markt schwach.