Südkoreas Handelsminister erneut in die USA aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Handelsminister Yeo Han-koo ist am Dienstag für Zollgespräche in die USA abgereist.Es ist bereits der dritte USA-Besuch Yeos seit seinem Amtsantritt im Juni.Laut dem Industrieministerium wird er in Washington mit US-Regierungsvertretern zu Zollverhandlungen zusammenkommen.Am Freitag sind hochrangige Zwei-plus-Zwei-Handelsgespräche vorgesehen, bei denen Yeo und Finanzminister Koo Yun-cheol ihr Land vertreten werden. Ihre Gegenüber sind Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer.Vor diesem Treffen will Yeo laut Informationen einflussreiche Regierungs- und Kongressmitglieder der USA treffen, um sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, den angekündigten Zollsatz für Südkorea von 25 Prozent und auch die Zölle auf Autos und Stahlprodukte zu senken.