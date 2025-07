„No Other Choice” von Park Chan-wook beim Filmfestival von Venedig im Wettbewerb

Photo : YONHAP News

„No Other Choice“, der neue Film des koreanischen Regisseurs Park Chan-wook, läuft im Wettbewerb bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Venedig.Die Organisatoren gaben am Dienstag (Ortszeit) die Liste von 21 Filmen bekannt, die bei der 82. Auflage des Filmfestivals im Wettbewerb um die großen Preise konkurrieren werden.Mit „No Other Choice“ wurde erstmals seit 13 Jahren wieder ein koreanischer Film in den Wettbewerb beim Filmfestival von Venedig aufgenommen. Zuletzt hatte „Pieta“ des mittlerweile verstorbenen Regisseurs Kim Ki-duk 2012 den Goldenen Löwen gewonnen.Park hatte bereits 2005 mit „Lady Vengeance“ den Einzug in den Wettbewerb beim Filmfestival von Venedig geschafft. Der Streifen hatte drei inoffizielle Auszeichnungen erhalten.Nach der Bekanntmachung der Aufnahme in den Wettbewerb sagte der Filmemacher, er sei froh, dass er all die Jahre die Produktion des Films nicht aufgegeben habe.Die 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig finden vom 27. August bis 6. September statt.