Nordkorea veranstaltet vor WBSC-Delegation Schaukampf im Baseball5

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat vor einer Delegation der World Baseball Softball Confederation (WBSC) einen Schaukampf im Baseball5 veranstaltet.Die WBSC-Delegation unter Leitung ihres Präsidenten Riccardo Fraccari habe am Dienstag dem Spiel zwischen nordkoreanischen Athleten zugeschaut, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Baseball5 ist eine Variante des Baseballs mit jeweils fünf Spielern pro Team, die auf der Straße gespielt wird.Die Abordnung war am Samstag in Pjöngjang eingetroffen. Der Weltverband für Baseball und Softball hatte am Freitag (Ortszeit) auf seiner Website bekannt gegeben, dass Nordkorea den Beitritt beantragt habe.Fraccari traf sich am Dienstag außerdem mit Kim Il-guk, Sportminister und Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees Nordkoreas.In Nordkorea ist Baseball kaum verbreitet. Nordkorea nahm zuletzt an der Asiatischen Baseballmeisterschaft 1993 in Australien teil. Anschließend war das Land bei keinem weiteren internationalen Baseballturnier mehr vertreten. Nordkorea gilt im Softball als stärker als im Baseball. In der jüngeren Vergangenheit nahm Nordkorea jedoch auch an keinem internationalen Softballturnier mehr teil.