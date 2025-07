ADB senkt Wachstumsprognose für Südkorea für 2025 auf 0,8 Prozent

Photo : KBS News

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea um fast die Hälfte gekürzt.Die südkoreanische Wirtschaft werde dieses Jahr um 0,8 Prozent wachsen, heißt es im am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsausblick für Asien.Im April hatte die ADB noch mit 1,5 Prozent Wachstum für Südkorea gerechnet.Schrumpfende Bauinvestitionen und ein schwächelnder Immobilienmarkt würden zu einer Wachstumsverlangsamung führen. Bei der Binnennachfrage komme es jedoch in der zweiten Jahreshälfte zu einer Erholung. Denn nach der Präsidentschaftswahl im Juni sei politische Unsicherheit beseitigt und eine expansive Fiskalpolitik verfolgt worden.Als weitere Belastung wurden sinkende Ausfuhren aufgrund der Zollpolitik der USA und handelspolitischer Unsicherheit genannt.Für 2026 wurde ein Wachstum von 1,6 Prozent in Südkorea vorausgesagt.Die Wachstumsprognose für die asiatisch-pazifische Region für 2025 setzte die Bank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent herab. Für 2026 wurden 4,6 Prozent prognostiziert.