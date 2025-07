Photo : KBS News

92 Prozent der Menschen in Südkorea leben in der Stadt, gleichzeitig haben urbane Gebiete nur etwa 16 Prozent Anteil an der Gesamtfläche des Landes.Das geht aus einem Bericht hervor, den das Landministerium und die nationale Gesellschaft für Geoinformation (Korea Land and Geospatial Informatix Corporation) am Mittwoch veröffentlichten.Dem Bericht zufolge machen die städtischen Gebiete (17,639 Quadratmeter) mit Stand 2024 16,5 Prozent der Landesfläche (106,567 Quadratkilometer) aus. In den Städten leben 47,15 Millionen Menschen, 92,1 Prozent der registrierten Bevölkerung.Der Anteil der Stadtbevölkerung beträgt seit 2005 stets über 90 Prozent.In den urbanen Gebieten machen Grünflächen mit 71,2 Prozent den größten Anteil aus. Dahinter folgen Wohngebiete mit 15,8 Prozent, Industriegebiete mit 7,2 Prozent und Gewerbegebiete mit zwei Prozent.In den nicht-städtischen Gebieten haben land- und forstwirtschaftliche Gebiete einen Anteil von 55,6 Prozent.