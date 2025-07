Busan ist Gastgeber von Weltkongress für Bibliotheken 2026

Photo : YONHAP News

Busan ist Gastgeber des Weltkongresses Bibliothek und Information (WLIC) 2026.Das gab die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt.Der WLIC wird jährlich von der Internationalen Vereinigung bibliothekarischer Verbände und Einrichtungen (IFLA) veranstaltet. Die Organisation zählt etwa 1.700 Mitglieder in 150 Ländern.Der WLIC ist eine globale Veranstaltung für den Wissensaustausch, zu der über 5.000 Menschen aus über 150 Ländern zusammenkommen. Dabei diskutieren Vertreter von Nationalbibliotheken und weiterer Bibliotheken, Informationsexperten, politische Entscheidungsträger und Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen über die Zukunft der Bibliotheken.Insgesamt 13 Länder hatten sich für die Austragung der Veranstaltung im kommenden Jahr beworben.Mit Busans Wahl wird der Weltkongress der IFLA erstmals seit 2006 wieder in Südkorea stattfinden. Damals fand der Kongress in Seoul statt.Der WLIC 2026 soll vom 10. bis 13. August stattfinden.