Hochrangiges Treffen zur Vorbereitung von APEC-Gipfel in Incheon beginnt Samstag

Photo : YONHAP News

Am Samstag wird in Incheon ein Treffen hochrangiger Beamter zur Vorbereitung des kommenden APEC-Gipfels beginnen.Das dritte Treffen hochrangiger Beamter (SOM3) findet nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums vom 26. Juli bis 15. August statt.Dabei wird über Themen diskutiert, bei denen die Mitglieder kooperieren können. Die Sitzungsergebnisse werden beim eigentlichen Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft vorgestellt. Dieser wird Ende Oktober in Gyeongju stattfinden.In Incheon werden vier APEC-Ausschüsse beraten, und zwar das Komitee für Handel und Investitionen, der Lenkungsausschuss für wirtschaftliche und technische Kooperation, der Wirtschaftsausschuss sowie der Haushalts- und Managementausschuss. Insgesamt sind über 200 Arbeitsgespräche, Workshops und Begleitveranstaltungen geplant. Zu der Zusammenkunft werden mehr als 4.500 Vertreter der Mitgliedsländer erwartet.Ebenfalls geplant sind ein Ministertreffen zu den Themen Digitales und KI, ein Ministertreffen zur Ernährungssicherheit sowie ein hochrangig besetztes Forum zum Katastrophenmanagement.