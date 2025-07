Geburtenrate im Mai fünften Monat in Folge gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Geburtenrate in Südkorea ist im Mai den fünften Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im Mai 20.309 Kinder geboren. Dies sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.Damit wurde der stärkste Zuwachs in einem Mai seit 2011 verzeichnet.Bei den monatlichen Geburtenzahlen ging es seit dem vergangenen Juli den elften Monat in Folge aufwärts.Die zusammengefasste Geburtenziffer verbesserte sich im Mai um 0,02 verglichen mit dem Vorjahr auf 0,75 Kinder je Frau.Bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen) wurde ein Rückgang von 8.202 Menschen verbucht.