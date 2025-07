Schulergebnisse nach Leistungsabfall während Corona-Krise wieder verbessert

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Schüler erzielen wieder bessere Leistungen, nachdem es während der Corona-Krise zu einem Leistungsabfall gekommen war.Das ergab die Nationale Bewertung schulischer Leistungen 2024, wie das Bildungsministerium am Dienstag bekannt gab.Laut den Ergebnissen stieg der Anteil der Drittklässler an den dreijährigen Mittelschulen, die im Fach Koreanisch durchschnittliche oder ausgezeichnete Leistungen (Stufe 3 oder höher von insgesamt vier Stufen) erbrachten, 2024 gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozentpunkte auf 66,7 Prozent.Der Anteil der Zweitklässler an den dreijährigen Oberschulen, deren Leistungen im Fach Mathematik unter dem Grundniveau (Stufe 1) liegen, sank gegenüber dem Vorjahr um vier Prozentpunkte auf 12,6 Prozent. Dieser Anteil hatte 2023 mit 16,6 Prozent den höchsten Stand seit 2017 erreicht.Ein Beamter des Bildungsministeriums erklärte, dass sich nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 die Schulleistungen verschlechtert hätten. Seit 2023 sei eine Erholung eingetreten. Die Daten zeigten, dass die Erholung auf das Vor-Corona-Niveau im Jahr 2024 noch stärker vorangeschritten sei als im Jahr davor.Der Schülerleistungstest fand im September 2024 statt, dabei wurden die Leistungen von etwa 27.600 Schülern an 524 Mittel- und Oberschulen erfasst.