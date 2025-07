Südkorea will USA keine weitere Marktöffnung bei Reis und Rindfleisch anbieten

Photo : YONHAP News

Südkorea will in den Handelsgesprächen mit den USA keine weitere Öffnung seiner Märkte für Reis und Rindfleisch anbieten.Eine weitere Marktöffnung in diesen Bereichen zähle nicht zur Verhandlungsmasse, seibei einem Ministertreffen zur Außenwirtschaft am Dienstag beschlossen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die US-Forderung nach einer zusätzlichen Marktöffnung für Reis und der Einfuhr von Fleisch, das von 30 Monate alten oder älteren Rindern stammt, hatte sich zu einem Streitpunkt in den Verhandlungen mit den USA entwickelt.Südkorea traf die Entscheidung offenbar aus Rücksicht auf Auswirkungen für die eigene Agrarwirtschaft und die Sensibilität des Themas.Südkorea erlaubt bereits Zollkontingente für Reisimporte aus den USA, China, Australien, Thailand und Vietnam. Davon entfallen 132.304 Tonnen oder 32 Prozent auf die USA.Südkorea verbietet die Einfuhr von Rindfleisch von Tieren ab 30 Monaten aus Ländern, in denen seit dem letzten Ausbruch von Rinderwahnsinn nicht mindestens fünf Jahre vergangen sind.