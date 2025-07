Nahendes Fristende: Hochrangige Beamte für Zollverhandlungen in den USA

Photo : YONHAP News

Vor dem Stichtag 1. August im Zollstreit mit den USA sind mehrere hohe Beamte Südkoreas in die USA gereist.Die für Wirtschaft und Handel zuständigen Minister wollen sich um ein möglichst gutes Verhandlungsergebnis bemühen.Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Kim Jung-kwan, brach am Mittwoch in die USA auf. Er wird mit US-Handelsminister Howard Lutnick für Gespräche über die Zollfrage zusammentreffen.Während seines viertägigen Aufenthalts in den USA wird Kim auch mit Energieminister Chris Wright und dem Chef des Nationalen Energierats, Doug Burgum, zusammenkommen.Am Freitag sind Zwei-plus-Zwei-Handelsgespräche in Washington geplant, bei denen Südkorea von Handelsminister Yeo Han-koo und Finanzminister Koo Yun-cheol vertreten wird. Auf Wunsch der USA nimmt der Handelsminister daran teil, während an früheren Treffen dieser Art der Industrieminister teilgenommen hatte.Die südkoreanische Regierung fordert die USA zu einer Zollsenkung oder Zollausnahme auf. Die USA verlangen von Südkorea die weitere Öffnung seiner Märkte für Agrar- und Viehzuchtprodukte sowie die Beseitigung nichttarifärer Handelshemmnisse, einschließlich einer Deregulierung im Digitalsektor.