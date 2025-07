Südkoreanischer Reisepass ist der zweitmächtigste der Welt

Photo : YONHAP News

Inhaber eines südkoreanischen Reisepasses können laut einer Erhebung in 190 Länder und Gebiete visumfrei einreisen.Damit landete Südkorea gemeinsam mit Japan auf Platz zwei im neuen Henley Passport Index, wie der US-Sender CNN am Dienstag (Ortszeit) berichtete. Die Rangliste der Reisepässe erstellt das in London ansässige Beratungsunternehmen für Staatsbürgerschaft, Henley & Partners.Der mächtigste Pass der Welt ist der singapurische Pass, der eine visumfreie Reise in 193 Länder und Territorien ermöglicht.Die USA, die 2014 noch an der Spitze lagen, rutschten auf den zehnten Platz ab.Schlusslicht ist Afghanistan, der afghanische Reisepass ermöglicht den visumfreien Zugang zu lediglich 25 Ländern. Nordkorea steht mit 40 Ländern, in die seine Bürger visumfrei einreisen können, an 93. Stelle.