Südkorea lädt ausländische Koreakriegsveteranen zu Besuch ein

Photo : KBS News

Eine Gruppe von Veteranen des Koreakriegs, die unter der UN-Flagge für Südkorea gekämpft hatten, besucht anlässlich des Tags der Teilnahme von UN-Truppen Südkorea.Laut dem Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten werden insgesamt 56 Personen, darunter Kriegsveteranen und Hinterbliebene aus 19 Ländern zu der Veranstaltung vom 24. bis 29. Juli erwartet.Der Tag der Teilnahme von UN-Truppen wird am 27. Juli begangen.Als ältester Kriegsveteran wird der 97-jährige Harold Simlak erwartet. Simlak war im Jahr 1951 als Mitglied des US-Heeres in den Koreakrieg gezogen. Die US-Regierung ehrte ihn mit der Medaille Purple Heart.Zu den eingeladenen Hinterbliebenen zählt Victoria F. Secrest, Tochter des verstorbenen US-Kriegsveteranen Fred B. McGee. Er war 1952 als Mitglied des US-Heeres in den Krieg in Korea gezogen. Er erhielt die Medal of Honor, die höchste militärische Auszeichnung der US-Regierung, und auch den Orden Silver Star.Die südkoreanische Regierung will McGee den Taegeuk-Orden für militärische Verdienste, den höchsten militärischen Verdienstorden des Landes, postum verleihen.Veteranenministerin Kang Jung-ai sagte, die Regierung und das Volk würden die Opfer und Beiträge der Helden, die für den Schutz der Republik Korea ihr Leben riskiert und Kampfgeist gezeigt hätten, für immer in Erinnerung behalten und belohnen.