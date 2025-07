Industrieminister: Südkorea überprüft Handelsabkommen zwischen USA und Japan genau

Photo : YONHAP News

Südkorea nimmt das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan eingehend unter die Lupe, um mit den USA zu verhandeln.Das sagte Industrieminister Kim Jung-kwan nach seiner Ankunft in den USA am Mittwoch angesichts des zuvor bekannt gemachten Handelsabkommens zwischen Washington und Tokio. Man nehme das Abkommen genau unter die Lupe und überlege, wie man reagieren sollte.Während seines viertägigen Aufenthalts wird sich Kim am Donnerstag und Freitag in Washington mit einflussreichen Mitgliedern der Trump-Regierung treffen. Besprochen werden sollen Maßnahmen für Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen beiden Ländern sowie Maßnahmen für eine stärkere Kooperation im Industrie- und Energiesektor.Zuvor war Handelsminister Yeo Han-koo am Dienstag in den USA eingetroffen. Finanzminister Koo Yun-cheol bricht am Donnerstag in die USA auf.Koo und Yeo werden am Freitag mit US-Finanzminister Scott Bessent und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer zu Zwei-plus-Zwei-Handelsgesprächen zusammenkommen. Sie wollen noch vor dem bevorstehenden Inkrafttreten der sogenannten reziproken Zölle der USA einen für beide Seiten akzeptablen Kompromiss finden.