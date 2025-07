Welt-Hochschulspiele: Judoka Huh Mimi holt zweites Mal in Folge Gold

Photo : YONHAP News

Bei den Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games hat die südkoreanische Judoka Huh Mimi ihren Titel verteidigt.Im Finale in der Gewichtsklasse der Frauen bis 57 Kilo am Mittwoch (Ortszeit) in Essen besiegte Huh die Ungarin Róza Gyertyás per Ippon.Huh erhielt bereits zwei Minuten nach Spielbeginn einen Yuko, die kleinste Wertung. 87 Sekunden vor Spielende gelang ihr der Schulterwurf mit der linken Hand, damit bekam sie die höchste Wertung Ippon.In der Gewichtsklasse der Frauen bis 52 Kilo holte Jang Se-yun die Goldmedaille. Die Koreanerin gewann das Finale gegen die Japanerin Hako Fukunaga, die mehrfach abgestraft worden war.