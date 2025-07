Zwei-plus-Zwei-Handelsgespräche zwischen Südkorea und USA abgesagt

Photo : YONHAP News

Die für Freitag (Ortszeit) in Washington vorgesehenen Zwei-plus-Zwei-Handelsgespräche zwischen Südkorea und den USA sind abgesagt worden.Das gab das südkoreanische Finanzministerium am Donnerstag bekannt. Grund seien dringende Termine von US-Finanzminister Scott Bessent.Die US-Seite habe vorgeschlagen, das Treffen in Kürze abzuhalten. Beide Seiten würden möglichst bald einen Termin arrangieren, hieß es.Industrieminister Kim Jung-kwan und Handelsminister Yeo Han-koo sind bereits in den USA eingetroffen. Nach Ministeriumsangaben laufen ihre Gespräche mit der US-Seite wie ursprünglich geplant.Aufgrund der Absage des Treffens sagte Finanzminister Koo Yun-cheol seine für heute geplante Abreise nach Washington ab. Bei den Zwei-plus-Zwei-Gesprächen wollten Yeo und Koo mit Bessent und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammenkommen.