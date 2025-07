Seoul erwägt Einladung von Nordkoreas Machthaber zu APEC-Gipfel

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung erwägt laut Berichten, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zum kommenden APEC-Gipfel in Gyeongju einzuladen.Nordkorea sei kein Mitglied der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC). Das Land sei daher grundsätzlich nicht berechtigt, am APEC-Gipfel teilzunehmen, sagte ein Beamter des Außenministeriums. Entsprechend der derzeit gängigen Praxis in letzter Zeit könne das Land, das den Vorsitz innehabe, Nichtmitglieder einladen und inoffizielle Gespräche am Rande des Gipfels veranstalten, fuhr er jedoch fort.Zugleich wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, sich mit anderen APEC-Mitgliedern zu besprechen, wenn man Nordkorea einladen möchte.Nach weiteren Angaben gibt es derzeit innerhalb der APEC keine Diskussion über eine Teilnahme Nordkoreas am diesjährigen Gipfel.Die südkoreanische Regierung will anscheinend die Möglichkeit einer Einladung selbst dann nicht ausschließen, wenn es angesichts der internationalen Lage eher unwahrscheinlich ist, dass Nordkorea tatsächlich eingeladen wird und die Einladung annimmt.