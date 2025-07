Unternehmensstimmung verschlechtert sich im Juli

Photo : YONHAP News

Die Stimmung in den südkoreanischen Unternehmen hat sich im Juli leicht eingetrübt.Nach Angaben der koreanischen Zentralbank der Bank of Korea sank der Geschäftsklimaindex Composite Business Sentiment Index (CBSI) in der gesamten Industrie im Juli um 0,2 Punkte zum Vormonat auf 90,0.Der August-Ausblick ging um 1,0 Punkte auf 88,4 zurück.Im verarbeitenden Gewerbe verschlechterte sich der Geschäftsklimaindex um 2,5 Punkte auf 91,9, was zu einem Rückgang des Indikators in der gesamten Industrie führte. Im nicht-produzierenden Gewerbe stieg der Wert demgegenüber um 1,3 Punkte auf 88,7.Der Wirtschaftsklimaindex (ESI: Economic Sentiment Index), eine Kombination aus dem Geschäftsklimaindex und dem Konsumklimaindex, kletterte im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 92,9.