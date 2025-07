Musikvideo zu „Hot Sauce” von Babymonster erreicht 100 Millionen Aufrufe

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum neuen Song „Hot Sauce“ von Babymonster hat 100 Millionen Aufrufe auf YouTube erreicht.Das gab die Agentur der K-Pop-Gruppe, YG Entertainment, bekannt.Gegen 3.05 Uhr am heutigen Donnerstag, 23 Tage nach der Veröffentlichung des Musikvideos am 1. Juli, wurde die 100-Millionen-Marke übertroffen.„Hot Sauce“ ist ein Dance-Song, mit dem der Old School Hip Hop aus den 1980er Jahren neu interpretiert wird.Die siebenköpfige Girlgroup verfügt über insgesamt elf Videos, die mehr als 100 Millionen Mal aufgerufen wurden.