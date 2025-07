Nordkorea stoppt Aussendung von Störsignalen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Aussendung von Radiowellen, die den Empfang südkoreanischer Radiosendungen stören sollen, ausgesetzt.Das wurde festgestellt, nachdem der südkoreanische Nachrichtendienst NIS in diesem Monat seine an Nordkorea gerichteten Radio- und Fernsehsendungen gestoppt hatte.Ein hochrangiger Beamter der südkoreanischen Regierung sagte, dass seit 22 Uhr am Dienstag zehn der von nordkoreanischen Störsendern genutzten Frequenzen stillgelegt worden seien. Derzeit gebe es nur noch zwei bis drei solcher Frequenzen.Diese Maßnahme Nordkoreas sei unerwartet gewesen, sagte der Beamte. Er betrachtete dies als Reaktion auf die Aussetzung der Sendungen des südkoreanischen Geheimdiensts nach Nordkorea.Nach weiteren Angaben hatte sich die südkoreanische Regierung als Reaktion auf den Stopp nach Südkorea ausgestrahlten Sendungen durch Nordkorea im Januar letzten Jahres ihrerseits für den entsprechenden Schritt entschieden.Die in Richtung Süd- und Nordkorea ausgestrahlten Sendungen seien ein Symbol der Systemkonfrontation. Falls Nordkorea diese wiederaufnehme, werde Südkorea darauf reagieren. Das Land werde jedoch nicht als Erster zu einem solchen Schritt greifen, hieß es weiter.