Präsident Lee telefoniert mit Kasachstans Präsident und Schwedens Premier

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Mittwoch Antrittstelefonate mit dem kasachischen Präsidenten und dem schwedischen Ministerpräsidenten geführt, um Möglichkeiten zur Stärkung der bilateralen Freundschaft und Kooperation zu besprechen.In seinem Telefonat mit dem kasachischen Präsidenten Qassym-Schomart Toqajew bedankte sich Lee für das Glückwunschschreiben des Gegenübers zu seinem Amtsantritt, wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte. Er habe die Bereitschaft bekundet, die Zusammenarbeit mit Kasachstan, mit dem Südkorea seit der Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft 2009 eine Freundschaft pflegt, weiter zu intensivieren.Beide Präsidenten einigten sich, die bilaterale Zusammenarbeit über Handel und Investitionen hinaus in weiteren Bereichen auszubauen, darunter Infrastruktur und wichtige Mineralien.In Lees erstem Telefonat mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson tauschten sich die beiden über den bilateralen Austausch auf hochrangiger Ebene und Maßnahmen für eine stärkere Kooperation aus.Kristersson gratulierte zum Amtsantritt der neuen Regierung Südkoreas und hofft auf enge Kommunikation. Lee würdigte Schwedens Beitrag zur Förderung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel durch die Neutrale Überwachungskommission für den Waffenstillstand in Korea.Sie kamen darin überein, möglichst bald zusammenzutreffen und Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse zu besprechen.