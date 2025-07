Hälfte junger Menschen in Korea ohne Arbeit oder nicht auf Suche nach Arbeit

Photo : KBS News

Über die Hälfte der jungen Menschen in Südkorea ist weder erwerbstätig noch auf Arbeitssuche.Mit Stand Mai dieses Jahres lag die Erwerbsquote in der Altersgruppe von 15 bis 29 bei 49,5 Prozent. Der Anteil sank gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte.Die Erwerbsquote bei den jungen Menschen ist nach 51,5 Prozent im Jahr 2022 das dritte Jahr in Folge gesunken. Dieses Jahr wurde zudem die 50-Prozent-Marke unterschritten.Dies deutet darauf hin, dass immer mehr junge Menschen weder arbeiten noch nach Arbeit suchen, weil es immer schwieriger wird, eine ihren Wünschen entsprechende Stelle zu finden.