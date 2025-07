Nordkoreas Machthaber besichtigt Artilleriefeuerübung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Mittwoch einen Artilleriefeuerwettbewerb von Artillerieeinheiten beobachtet.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Zuletzt hatte Kim Ende Mai einen ähnlichen Artillerie-Schießwettbewerb vor Ort verfolgt.Kim äußerte sich zufrieden mit der Übung und betonte die Politik der Arbeiterpartei, die Ausbildung an die erste Stelle zu setzen.Kim betonte die Bedeutung der Ausbildung, um den Mut, die Fähigkeit und das Selbstvertrauen zu fördern, um auf einen beliebigen Krieg und Krise aktiv reagieren zu können. Die sicherste Kriegsabschreckung sei die „gründlichste Sicht auf den Hauptfeind“, sagte er.