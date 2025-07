Hitzewelle soll am Wochenende Höhepunkt erreichen

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist es in den meisten Gebieten bereits den dritten Tag in Folge heiß.Am Donnerstag wurden Hitzewarnungen oder -hinweise auf fast alle Landesteile ausgeweitet. Ausnahmen sind Taebaek in der Provinz Gangwon, das Berggebiet auf der Insel Jeju und einige Insel.Die Hitzewelle soll am Wochenende den Höhepunkt erreichen. Da ein heißer und feuchter Südostwind zur koreanischen Halbinsel weht, indem der derzeit südlich von Okinawa befindliche Taifun Francisco nach Norden zieht.Am Samstag sollen die Temperaturen im Großraum der Hauptstadt Seoul auf bis zu 38 Grad steigen.In den Küstengebieten und westlichen Regionen werden an vielen Orten tropische Nächte erwartet.