Seoul veranstaltet MIKTA Jugenddialog

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium veranstaltet den MIKTA Jugenddialog 2025.Das Treffen junger Menschen aus den Mitgliedsländern der Gruppe MIKTA – Mexiko, Indonesien, Korea, die Türkei und Australien – findet von Mittwoch, dem 23., bis Freitag, dem 25. Juli statt.Zur Veranstaltung zum Thema „Neue Technologien und Förderung des internationalen Friedens“ wurden 28 Studierende aus den Mitgliedsländern eingeladen.Auf dem Programm stehen Vorträge von Experten, eine Mock-Konferenz sowie Austausch mit Diplomaten aus MIKTA-Ländern in Südkorea.Die Zweite Vizeaußenministerin Kim Jina sagte in ihrer Eröffnungsrede, Südkorea habe als Vorsitzland der MIKTA-Gruppe in diesem Jahr Friedensaufbau, Stärkung der Fähigkeiten junger Menschen und eine beschleunigte Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) als zentrale Themen ausgewählt. Junge Menschen seien wichtige Akteure, die beim Umgang mit globalen Herausforderungen zukunftsorientierte und inklusive Lösungen unterbreiten könnten.