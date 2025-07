1.000 Tage nach Itaewon-Katastrophe: Gedenkabend für Opfer

Photo : YONHAP News

Anlässlich 1.000 Tage nach der Tragödie von Itaewon findet am heutigen Donnerstag in Seoul eine Gedenkveranstaltung für die Opfer statt.Das gaben eine Vereinigung der Hinterbliebenen der Todesopfer der Halloween-Katastrophe und eine Bürgergruppe bekannt.Um 19 Uhr werde in der Kathedrale Myeongdong ein Gedenkabend mit dem Titel „Tausend Tage Sehnsucht, Tausend Versprechen“ beginnen, hieß es.Dabei werden Briefe von Hinterbliebenen verlesen, in denen diese ihre Sehnsucht nach den Opfern ausdrücken.Auch sind Reden von Bürgern und Auftritte von Sängern geplant.Die Hinterbliebenen wollen an die anwesenden Bürger selbstgemachte Halsketten verteilen, die aus Sternenformen und violettfarbigen Bändern gefertigt wurden. Violett ist die Symbolfarbe für das tödliche Massengedränge am 29. Oktober 2022 bei den Halloween-Feierlichkeiten im Seouler Ausgehviertel Itaewon. Dabei wurden 159 Menschen in einer engen Gasse zu Tode gedrückt.