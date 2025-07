Industrieminister Kim führt Handelsverhandlungen mit US-Handelsminister Lutnick

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Minister für Handel, Industrie und Energie, Kim Jung-kwan, hat sich in Washington mit dem US-Handelsminister Howard Lutnick zu Gesprächen getroffen.Einer Quelle zufolge fand das Treffen am Donnerstag (Ortszeit) statt und dauerte eine Stunde und 20 Minuten.Auch der südkoreanische Handelsminister Yeo Han-koo nahm an dem Treffen teil.Kim ist der ranghöchste von den Regierungsvertretern Südkoreas, die sich derzeit in den USA für Zollgespräche aufhalten.Hintergrund ist die Absage der ursprünglich für den heutigen Freitag geplanten Zwei-plus-Zwei-Gespräche auf Ministerebene in den Bereichen Wirtschaft und Handel, da US-Finanzminister Scott Bessent terminlich verhindert war.Infolgedessen wurde die Abreise des südkoreanischen Finanzministers Koo Yun-cheol zur Teilnahme daran verschoben.