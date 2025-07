Außenminister Südkoreas und Japans unterstreichen in Antrittstelefonat Bedeutung von Kooperation

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun hat am Donnerstag mit seinem japanischen Amtskollegen Takeshi Iwaya ein Antrittstelefonat geführt.Beide Minister sprachen über die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan und die regionale Lage.Laut dem Außenministerium in Seoul sagte Cho, die Zusammenarbeit mit Japan und die mit den USA und Japan seien eine zentrale Achse der pragmatischen Diplomatie der südkoreanischen Regierung. Er habe vorgeschlagen, dass beide Länder gemeinsam daran arbeiten sollten, eine noch solidere, reifere und zukunftsorientierte Beziehung aufzubauen.Iwaya äußerte die Hoffnung, dass beide Länder weiterhin eng zusammenarbeiten würden, um eine stabile Entwicklung der bilateralen Beziehungen und eine Vertiefung der trilateralen Kooperation mit den USA zu ermöglichen. Dabei wies er darauf hin, dass sich die Normalisierung der Beziehungen zwischen Korea und Japan dieses Jahr zum 60. Mal jährt.Es war Chos erstes Telefonat mit einem ausländischen Amtskollegen seit seinem Amtsantritt am 21. Juli.