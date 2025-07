Nordkorea sorgt vor Waffenstillstandstag für feierliche Stimmung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat im Vorfeld des Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg „Siegesstimmung“ verbreitet und zur Loyalität aufgerufen.Der Waffenstillstandstag, der 27. Juli, wird in Nordkorea als „Tag des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg“ bezeichnet.Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Freitag besuchten zum 72. Jahrestag des Sieges ständige Mitglieder des Politbüros der Arbeiterpartei, Funktionäre der Partei und Regierung sowie verantwortliche Mitarbeiter von Militärorganisationen am Mittwoch und Donnerstag Kriegsveteranen in deren Häusern.„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, betonte, dass der Geist der Vaterlandsverteidigung aus den 1950er Jahren zum Motto des Kampfes werde, an dem alle noch hartnäckiger festhalten müssten.Laut KCNA haben in den vergangenen mehr als zehn Jahren mehrere Millionen Menschen den Friedhof der Märtyrer im Vaterländischen Befreiungskrieg in Pjöngjang besucht – eine Gedenkstätte für im Koreakrieg Gefallene. Allein in diesem Jahr seien Funktionäre, Arbeiter, Soldaten und Schüler aus über 1.200 Einheiten dort gewesen, hieß es.Nordkorea veranstaltet jährlich anlässlich des Jahrestags der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im Koreakrieg Feierlichkeiten. Der „Sieg“ in diesem Krieg wird mit Besuchen des Märtyrerfriedhofs, historischer Stätten und verschiedenen Veranstaltungen gefeiert.