Präsident Lee setzt Gespräche mit Top-Managern fort

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat seine Gespräche mit Spitzenvertretern der südkoreanischen Wirtschaft in dieser Woche fortgesetzt.Wie seine Sprecherin Kang Yu-jung schriftlich mitteilte, empfing Lee nach ähnlichen Treffen in der Vorwoche erneut mehrere Konzernchefs zum Abendessen ohne feste Tagesordnung.Am Montag traf er Kim Dong-kwan, den stellvertretenden Vorsitzenden von Hanwha. Einen Tag später folgte ein Treffen mit Chey Tae-won, Vorsitzender der SK Group. Am Donnerstag empfing er Lee Jae-yong, den Vorsitzenden von Samsung Electronics, zu einem informellen Gespräch.Beobachter werten die Gesprächsreihe als Signal an die Wirtschaft vor dem Hintergrund der angespannten Zollverhandlungen mit den USA. Dem Vernehmen nach ging es unter anderem um die Investitionsstrategien koreanischer Konzerne auf dem US-Markt.Bereits in der vergangenen Woche hatte Lee zu ähnlichen Abendtreffen eingeladen: Am 14. Juli empfing er Chung Eui-sun, den Vorsitzenden der Hyundai Motor Group, am 15. Juli Koo Kwang-mo, den Vorsitzenden der LG Group.