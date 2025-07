1.000 Tage nach Itaewon-Katastrophe: Gedenkveranstaltung für Opfer stattgefunden

Photo : YONHAP News

1.000 Tage nach dem tödlichen Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon hat am Donnerstag in Seoul eine Gedenkveranstaltung für die Opfer stattgefunden.Der Gedenkabend wurde von einer Vereinigung der Hinterbliebenen der Opfer der Itaewon-Katastrophe sowie von einer Bürgerinitiative für Maßnahmen zur Bewältigung der Katastrophe organisiert. Die Veranstaltung begann um 19 Uhr in der Father Coste Hall der Myeongdong-Kathedrale im Stadtzentrum.An der Veranstaltung nahmen Familienangehörige der Todesopfer sowie Vertreter verschiedener Bürgerorganisationen teil, darunter die Volkssolidarität für Partizipatorische Demokratie und MINBYUN – Anwälte für eine demokratische Gesellschaft.Song Hae-jin, Vorsitzende des Lenkungsausschusses des Vereins der Opferfamilien, erklärte, der Schmerz jener Nacht, in der 159 Menschen ums Leben kamen, sei bis heute spürbar. Sie betonte die Hoffnung, dass sich eine solche Tragödie, bei der der unveräußerliche Wert des Lebens missachtet wurde, niemals wiederholt.Beim tödlichen Massengedränge am 29. Oktober 2022 während der Halloween-Feierlichkeiten im Ausgehviertel Itaewon wurden 159 Menschen in einer engen Gasse zu Tode gedrückt.