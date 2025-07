Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha: Seoul ruft zur Deeskalation auf

Photo : YONHAP News

Angesichts des eskalierenden Grenzkonflikts zwischen Thailand und Kambodscha hat die südkoreanische Regierung zum Dialog aufgerufen.Beide Seiten sollten die Spannungen abbauen und den Konflikt durch Dialog friedlich beilegen, erklärt das Außenministerium in Seoul am Freitag.Hintergrund ist ein erneuter Waffengang in der umstrittenen Grenzregion: Thailand und Kambodscha setzten dort am Vortag Kampfjets und schwere Artillerie ein. Nach bisherigen Berichten kamen dabei zwölf Menschen ums Leben.Südkorea sprach den Opfern und ihren Angehörigen sein Beileid aus und äußerte tiefe Besorgnis über die Eskalation.