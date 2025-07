Bericht: Außenminister Südkoreas und der USA treffen sich kurz vor Zollstichtag in Washington

Photo : YONHAP News

Kurz vor dem Stichtag am 1. August für die Zollverhandlungen zwischen Seoul und Washington treffen sich offenbar die Außenminister beider Länder.Nach Angaben diplomatischer Kreise vom Freitag haben sich beide Seiten darauf geeinigt, dass Außenminister Cho Hyun und sein US-Amtskollege Marco Rubio am 30. Juli (Ortszeit) in der amerikanischen Hauptstadt zusammenkommen.Cho, erst seit Montag im Amt, hatte eine USA-Reise noch vor Ablauf der Verhandlungsfrist angestrebt.Das Treffen bietet beiden Chefdiplomaten offenbar die Gelegenheit, eine gemeinsame Bewertung der laufenden Zollgespräche vorzunehmen.Auf der Agenda dürfte zudem auch der parallel geführte Sicherheitsdialog stehen – einschließlich der Debatte über eine mögliche Erhöhung des südkoreanischen Verteidigungsbeitrags.