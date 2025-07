Hitzewelle steuert am Wochenende auf ihren Höhepunkt zu

Photo : YONHAP News

Die Temperaturen in Südkorea steigen weiter – die Hitzewelle erreicht neue Höchstwerte.Bis auf die Bergregion Taebaek (Provinz Gangwon) gelten inzwischen landesweit Hitzehinweise oder -warnungen. Am Freitag um 10 Uhr wurden die bisher geltenden Hitzehinweise für die Hauptstadtregion sowie die Provinzen Gangwon, Chungcheong und den Südwesten auf Hitzewarnungen heraufgestuft.Meteorologen führen die extreme Hitze auf das Zusammenwirken zweier Hochdruckgebiete zurück: Ein kräftiges Pazifik-Hoch trifft auf einen Keil des Tibet-Hochs. Diese Wetterlage lässt die Temperaturen am Wochenende weiter steigen.In Seoul wird für Samstag ein Tageshöchstwert von 38 Grad erwartet – rund acht Grad über dem Durchschnitt. In den meisten anderen Regionen soll das Thermometer ebenfalls rund fünf Grad höher klettern als üblich.In der Hauptstadt wurden bereits sechs Nächte in Folge Tropennächte registriert: Dabei sinken die Temperaturen auch nach Sonnenuntergang nicht unter 25 Grad – und laut Prognosen bleibt das vorerst so.