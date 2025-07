Kim Yo-jong: Nordkorea nicht an Südkoreas Politik interessiert

Photo : KBS News

Nordkorea hat laut Kim Yo-jong, der Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, kein Interesse an Seouls Versöhnungsversuchen.Egal, welche Politik in Seoul ausgearbeitet oder welcher Vorschlag unterbreitet werde, man sei nicht interessiert. Es bestehe keine Möglichkeit, dass man sich mit Südkorea zusammensetze, sagte Kim laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA in einer Stellungnahme am Montag.Nach weiteren Worten Kims sei in den Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea bereits der Zeitpunkt überschritten, an dem sie als eine Nation gegolten hätten. Damit machte sie deutlich, dass Nordkorea auch nach dem Amtsantritt der neuen Regierung in Seoul bei seiner Position bleiben werde, dass Süd- und Nordkorea zwei unterschiedliche Länder seien.Kims Stellungnahme ist die erste offizielle Reaktion Nordkoreas auf die Nordkorea-Politik der Regierung Lee Jae Myung.Die neue Regierung in Südkorea machte bereits mehrere versöhnliche Gesten gegenüber Nordkorea. Kims Äußerungen dürften in Seoul die Hoffnungen auf eine erneute Annäherung dämpfen.