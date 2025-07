Erste direkte Flugverbindung zwischen Moskau und Pjöngjang eröffnet

Photo : YONHAP News

Zwischen Moskau und Pjöngjang ist eine direkte Flugverbindung eröffnet worden.Am Sonntag um 19.25 Uhr sei planmäßig die erste Maschine der russischen Fluggesellschaft Nordwind Airlines am Flughafen Moskau-Scheremetjewo in die nordkoreanische Hauptstadt gestartet, berichteten die Nachrichtenagenturen AFP und AP. Über 400 Passagiere seien an Bord gewesen.Die Fluggesellschaft hatte im Juni bei der russischen Luftfahrtbehörde eine Genehmigung für zwei wöchentliche Direktflüge auf der Strecke Moskau-Pjöngjang beantragt. Die Behörde erteilte ihre Genehmigung am 9. Juli.Zwischen Russland und Nordkorea gab es bislang lediglich eine direkte Flugverbindung, und zwar zwischen Wladiwostok in der Region Primorje und Pjöngjang.Seit der Unterzeichnung des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft im vergangenen Jahr arbeiten beide Staaten auch im Verkehrsbereich verstärkt zusammen.