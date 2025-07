Nordkorea feiert „Tag des Sieges“

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat zum 72. „Tag des Sieges“, dem Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg, verschiedene Veranstaltungen in Pjöngjang durchgeführt.Laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA fand am Samstag auf dem Kim Il-sung-Platz eine Abendveranstaltung junger Menschen in Pjöngjang statt, um den Tag des Sieges am Sonntag zu feiern.Nordkorea hat nach eigener Darstellung den Koreakrieg gegen die USA gewonnen. Das Land hatte 1973 den 27. Juli, den Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens, zum „Tag des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg“ bestimmt. Seit 1996 wird der „Tag des Sieges“ als Nationalfeiertag begangen.Machthaber Kim Jong-un hatte in der Vergangenheit anlässlich des Siegestags gelegentlich Reden gehalten, sich kritisch über die USA und Südkorea geäußert oder den Ausbau der Atomstreitkräfte angekündigt. Dieses Jahr gab es jedoch keine entsprechenden Berichte in den nordkoreanischen Medien.In seiner Rede zum Siegestag im Jahr 2022 hatte Kim den damaligen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol namentlich genannt und dessen kurz zuvor gebildete Regierung scharf kritisiert.